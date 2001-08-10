Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Право на заключение договора пользования рыбоводным участком на Буссе выиграла компания из Санкт-Петербурга ООО ГК "Гольфстрим". Об этом стало известно из итоговой документации торгов на электронной площадке, пишет astv.ru.
Организатор торгов - Росрыболовство. Как сообщается в документации, заявку на участие в аукционе подали семь компаний. Это:
- ООО "ГК "Гольфстрим" (Санкт-Петербург);
- ИП Павличенко А.Н. (Южно-Сахалинск);
- ООО"Акваресурс" (Южно-Сахалинск);
- ООО "Кристалл" (Южно-Сахалинск);
- ООО "Промфлот" (Южно-Сахалинск);
- ООО "Сахалин Крильон" (Южно-Сахалинск);
- ООО "Союз" (Корсаков).
ООО "ГК "Гольфстрим" предложило за использование лагуны Буссе 1 млрд 081 млн 766 тысяч 551 рубль,61 коп., ближайший конкурент - на 1 млн меньше. (Начальная цена аукциона - 22 миллиона рублей)
В документации значится, что площадь рыбоводного участка составляет 2292.5097 га.
Минимальный ежегодный объём изъятия объектов аквакультуры (пастбищная) 229,25097 тонны.
Минимальный ежегодный объём изъятия объектов аквакультуры (индустриальная) 3 209,514 тонны.
Период выращивания - 4-5 лет.
Срок действия договора - 25 лет.
Ранее сообщалось, что победителю предстоит вложиться в восстановление ресурсов ценных видов беспозвоночных и привести водоём и прилегающую территорию в порядок. Когда удастся остановить варварский браконьерский вылов морских беспозвоночных, появится возможность восстановить и сохранить ресурсы лагуны.
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