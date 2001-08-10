Дороги Охинского района открыты после непогоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением погодных условий, движение по автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Оха, с 741 по 854 км будет открыто с 9:00 часов 12 ноября 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Ранее мы сообщали о том, что из-за плохих погодных условий дорога была закрыта.