Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2024
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08:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Дороги Охинского района открыты после непогоды

Дороги Охинского района открыты после непогоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с улучшением погодных условий, движение по автомобильной дороге Южно-Сахалинск - Оха, с 741 по 854 км будет открыто с 9:00 часов 12 ноября 2024 года, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Ранее мы сообщали о том, что из-за плохих погодных условий дорога была закрыта.

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