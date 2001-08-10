Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2024
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У сахалинцев возникли проблемы с доступом к некоторым сайтам
15:15, | Новости общества Сахалина и Курил

У сахалинцев возникли проблемы с доступом к некоторым сайтам

У сахалинцев возникли проблемы с доступом к некоторым сайтам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интернет-пользователи Сахалинской области столкнулись с проблемами при попытке перейти на некоторые сайты, сообщает astv.ru.

В том числе у части островитян нет доступа к сайтас astv.ru и tia-ostrova.ru. Причина не связана с работой нашего ресурса. Проблемы возникли со стороны операторов связи.

Просим читателей обращаться с жалобами к провайдерам, обеспечивающим доступ к интернету. Оставляйте заявки, объясняйте проблему. Решить её можем только все вместе.

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