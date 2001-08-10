В Южно-Сахалинске впервые прошел фестиваль стрит-культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск впервые присоединился ко Всероссийскому фестивалю «Уличная классика», который проходит в нашей стране уже три года. Мероприятие состоялось в городском парке имени Гагарина и реализовано в рамках национального проекта «Образование». Участниками фестиваля стали юные жители областного центра. Для них открыли 6 разнообразных площадок с активностями и тематическими турнирами, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по делам молодежи.

Горожанам и гостям в рамках фестиваля предложили освоить азы экстрим-спорта, принять участие в соревнованиях по уличному футболу и баскетболу, а также воркауту. Выступили в парке и сахалинские скейтеры. Поклонники танцевальных искусств сошлись в батлах по брейк-дансу, а любители стрит-арта присоединились к граффити-перфомансу и попробовали нарисовать муралы на уменьшенных макетах многоквартирных домов. Участники «Уличной классики» получили неожиданный подарок: губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин анонсировали появление в городе нового скейт-парка — он появится недалеко от СТК «Горный воздух».

««Уличная классика» — это еще одно реальное доказательство того, насколько разносторонняя и талантливая молодежь сегодня живет на Сахалине и Курилах. Меня поразили даже не конкретные площадки мероприятия, а их количество. У всех ребят свои интересы, они реализуют свои таланты, развиваются и учатся новому. А мы им в этом помогаем. На Сахалине очень большое сообщество художников, и теперь у них есть возможность выставляться, работать в комфортных мастерских. Сегодня я обратил внимание на то, как сахалинцы танцуют брейк-данс — это ведь тоже можно развивать как исполнительское искусство. Стрит-арт — еще одно направление, которое мы всестороннее поддерживаем, ведь благодаря ему уже второй год Южно-Сахалинску придается новый архитектурный облик, большое спасибо за это известным уличным художникам. И в ближайшее время появится новый скейт-парк рядом с «Горным воздухом», он действительно нужен, потому что об этом просит молодежь», — подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Поклонники экстремального спорта сегодня отрабатывают трюки на скейтах, самокатах и велосипедах BMX на стадионе «Космос». Новый скейт-парк будет бетонным, его проект уже готов. В нем найдут отражение сахалинские мотивы — маяк и морские волны. Проектированием занималась компания из Краснодара, которая создала уже больше сотни подобных площадок по всей России. Это будет первая подобная площадка на Сахалине и третья — на Дальнем Востоке. Скейт-парк оборудуют у новой входной группы на «Горный воздух», справа от ботанического сада. Там же появится визит-центр с кафе и бюветом, места отдыха. Общественное пространство будет связано пешеходными тропами с горнолыжным комплексом.

«По инициативе губернатора Валерия Лимаренко сегодня в парке состоялся первый фестиваль «Уличная классика» — Сахалин впервые присоединился к проекту, который уже поддерживают многие регионы России. Мероприятие объединило больше трех тысяч подростков и молодых людей для участия в соревнованиях по уличному спорту и танцам. Они состязались в стритболе, воркауте, экстриме, брейк-дансе и других активностях, которые привлекают современную молодежь, поклонников спорта и хореографии. Мы уделили внимание стрит-арту: в этом году в Южно-Сахалинске на фасадах жилых домов появится 50 муралов, и ребята в рамках «Уличной классики» предложили свои эскизы для будущих работ. Сахалинская область предоставляет множество площадок для того, чтобы наше подрастающее поколение могло реализовать себя в любых начинаниях и, я надеюсь, «Уличная классика» ежегодно будет одной из таких площадок», — отметила руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Губернатор и мэр вместе вручили награды победителям батла брейкдансеров. Кроме того, они приняли участие в творческом занятии на площадке «Стрит-арт», разрисовав новый логотип Сахалинской области. Здесь же подростки смогли нанести на макеты зданий города наброски муралов, которые хотели бы видеть на реальных улицах.

«Мне нравятся, что на Сахалине проводятся такие фестивали. Я уже несколько лет занимаюсь брейк-дансом, меня поразила эта атмосфера. Я в восторге от отдачи энергетики, когда я смотрю, как танцует человек. Я вижу, как круто он танцует и начинаю вместе с ним качать. Когда ты выходишь в круг, очень важна поддержка. Здесь мне удалось ее почувствовать и мне стало стало легче, и я смогла кайфануть от танца», - поделилась участница фестиваля Надежда Марченко.

«Уличная Классика» – комплексная федеральная программа, направленная на взаимодействие и развитие молодежи через уличную культуру и экстремальные виды спорта, является средой для развития детей и молодежи РФ. Программа реализуется по всей стране: за 3 года «Уличная классика» прошла в 17 регионах России и собрала более 7 тысяч участников, в том числе свыше 4 тысяч детей.