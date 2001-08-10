Порядка 10 км рек обследовали в Южно-Сахалинске в рамках работ по предотвращению подтоплений территорий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. На этой неделе специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска провели обследование рек Сусуи и Красносельской, чтобы минимизировать угрозу подтоплений территорий, в том числе после прогнозируемых дождей.
Так, во время обследования русла Сусуи на участке от ул. Сахалинской до ул. Фархутдинова был ликвидирован затор под мостом по ул. Фархутдинова. Также была произведена расчистка реки под мостом в районе ул. Центральной в Новой Деревне. В Ново-Александровске от поваленного дерева и скопившегося наноса сухих веток освободили участок реки в районе дома № 40 по пер. Матросова.
Кроме этого, выполнен первый этап расчистки участка под мостом на реке Красносельской в районе СНТ «Тимирязевское». В ближайшее время работу здесь продолжат с помощью тяжелой техники, чтобы окончательно привести участок в порядок и обеспечить его безопасность.
По результатам обследования рек Красносельской и Сусуи в районе ул. Блока и пер. Трудового мест, требующих экстренной расчистки, не выявлено.
Мониторинг участков рек, которые потенциально находятся в зоне риска, продолжится. По поручению мэра южно-Сахалинска Сергея Надсадина профильные учреждения будут выполнять все необходимые профилактические работы для обеспечения максимальной безопасности жителей.
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