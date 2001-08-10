Тихоокеанское
информационное агентство
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18:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Меньше недели осталось до конца акции «Помоги собраться в школу»

Меньше недели осталось до конца акции «Помоги собраться в школу»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается акция по сбору школьных принадлежностей для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день неравнодушные жители города уже собрали больше 20 кг канцелярии. Помочь детям подготовиться к новому учебному году можно до 26 августа.

В рамках акции можно принести рюкзаки, тетради, карандаши, ручки, другие канцелярские и школьные товары. Собранные принадлежности адресно передадут школьникам Южно-Сахалинска, часть учебных наборов отправят детям из города Шахтерск Донецкой Народной республики.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо принести школьные принадлежности и опустить их в корзины, расположенные по адресам:

  • ТД «Амикс», ул.Пуркаева, 110;
  • Магазин «Амикс», Коммунистический проспект, 49;
  • Торговый зал «ZIGZAG», ул.Емельянова, 14 (ТЦ «Панорама-Альфа», 1 этаж);
  • ТД «Школьник», пр. Мира, 19, склад 33;
  • ТД «Канц Плюс», пр. Мира, 19, склад 1;
  • Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 154;
  • Администрация города Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 173
  • МАУ «Центр молодежных инициатив», ул. Невельская, 31
  • Молодежное пространство «Альтаир», пр. Мира, 263Б
  • Молодежная гостиная «Камин», ул. Поповича, 20А

По всем возникающим вопросам с организаторами можно связаться по телефону 31-26-82, доб. 4 и 11.

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