Меньше недели осталось до конца акции «Помоги собраться в школу»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается акция по сбору школьных принадлежностей для семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день неравнодушные жители города уже собрали больше 20 кг канцелярии. Помочь детям подготовиться к новому учебному году можно до 26 августа.
В рамках акции можно принести рюкзаки, тетради, карандаши, ручки, другие канцелярские и школьные товары. Собранные принадлежности адресно передадут школьникам Южно-Сахалинска, часть учебных наборов отправят детям из города Шахтерск Донецкой Народной республики.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо принести школьные принадлежности и опустить их в корзины, расположенные по адресам:
- ТД «Амикс», ул.Пуркаева, 110;
- Магазин «Амикс», Коммунистический проспект, 49;
- Торговый зал «ZIGZAG», ул.Емельянова, 14 (ТЦ «Панорама-Альфа», 1 этаж);
- ТД «Школьник», пр. Мира, 19, склад 33;
- ТД «Канц Плюс», пр. Мира, 19, склад 1;
- Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 154;
- Администрация города Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 173
- МАУ «Центр молодежных инициатив», ул. Невельская, 31
- Молодежное пространство «Альтаир», пр. Мира, 263Б
- Молодежная гостиная «Камин», ул. Поповича, 20А
По всем возникающим вопросам с организаторами можно связаться по телефону 31-26-82, доб. 4 и 11.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 07:44 Сегодня За гранью инструкций: неожиданные способы использования технологий для радикальных перемен
09:02 Сегодня ВТБ предупреждает: мошенники стали брать в аренду карты для хищений денег у россиян
- 07:48 Сегодня Контрактные коробки передач: какие разновидности бывают и как правильно эксплуатировать
- 07:46 Сегодня Библия: кому ее дарить и в чем особенности подарочных изданий
17:42 15 Августа Грунтовые дороги в Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок
17:09 16 Августа Сахалинские атлеты завоевали три золотых медали в Таиланде
10:41 16 Августа К исправительным работам приговорен сахалинец, нежелающий платить алименты
11:34 16 Августа От идеи до реализации: предприниматели Южно-Сахалинска делятся историями успеха
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
Выбор редакции
- 18:29 Сегодня Меньше недели осталось до конца акции «Помоги собраться в школу»
- 17:26 Сегодня 12 лучших подъездов августа выбрали на Сахалине и Курилах
- 15:43 Сегодня Специалисты главной библиотеки острова провели выездное мероприятие для детей войны
- 14:24 Сегодня Специалисты СахОУНБ провели цикл просветительских мероприятий в региональном Штабе общественной поддержки
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?