Патриотическая экскурсия в сахалинской Росгвардии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 августа страна отмечает День Государственного флага – символ, олицетворяющий национальный суверенитет и самобытность России. В преддверии празднований в территориальном управлении Росгвардии прошли патриотические мероприятия.
Познакомиться с работой спецподразделения, примерить средства индивидуальной бронезащиты и подержать в руках оружие смогли воспитанники летнего трудового лагеря южно-сахалинской школы № 13. Экскурсию для них провел заместитель командира специального отряда быстрого реагирования «Редут» полковник полиции Евгений Выборнов. Он познакомил гостей с историей становления отряда, рассказал об участии сотрудников в различных служебно-боевых заданиях. В ходе беседы офицер поделился секретами подготовки бойцов спецназа, показал вооружение, специальные средства и спортивно-тренировочное снаряжение. Отвечая на вопросы ребят, он отметил, что на физическую подготовку и выносливость кандидатов поступающих на службу в Росгвардию обращают особое внимание. Повышенный интерес экскурсантов вызвали артефакты специальной военной операции, представленные на экспозиции музея СОБР «Редут». Большая часть представленных экспонатов привезена сотрудниками из служебных командировок. Полковник полиции Евгений Выборнов поделился одной из своих многочисленных историй связанных с выполнением служебных задач в горячих точках.
В завершение встречи, воодушевлённые мальчишки и девчонки, развернули флаг России и сделали памятные фото.
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