«РВК-Сахалин» готовит объекты водоснабжения и водоотведения к зиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодно «РВК-Сахалин» проводит плановые мероприятия, чтобы подготовить объекты водоснабжения и водоотведения к минусовым температурам и минимизировать аварийность в осенние и зимние месяцы.

Специалисты компании уже профилактически промыли более 100 километров сетей, провели проверку пожарных гидрантов, выполнили ремонт ветхих и аварийных трубопроводов, провели ревизию и подготовку объектов водоснабжения и водоотведения. Кроме того, проводится большая работа по ремонту и модернизации насосного оборудования, а также ремонту зданий и сооружений.

Также специалисты проверили 26 водозаборов Южно-Сахалинска, обследованы 25 водопроводные насосные станции и 29 объектов водоотведения, включая резервные источники электроснабжения. Провели диагностику, сезонное обслуживание, текущий и предупредительный ремонты специализированных автомобилей и машин сопровождения. Закуплены зимние комплекты спецодежды и средств индивидуальной защиты для персонала.

«Подготовка предприятия к работе в холодный период идет по графику. Создан необходимый запас топлива и реагентов для обеззараживания воды. Проведена ревизия электрооборудования, водозаборных сооружений, канализационно-насосных и повысительных насосных станций», — рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.

Особое внимание уделяется восстановлению благоустройства и озеленению территории после ремонтных и строительных работ на сетях. Сейчас в работе более 30 участков — дворы, зеленые зоны, грунтовые дороги и тротуары. В основном работы проходят без ограничения водоснабжения.