По поручению мэра работы по берегоукреплению на участках реки Сусуя завершат до 1 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются противопаводковые мероприятия. В завершающей стадии работы по расчистке и укреплению берегов реки Сусуя на участках по ул. Молодежной и пер. Мучному. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин держит ход работ на личном контроле.

Квалифицированные подрядчики, техника и материалы в наличии.

- В паводок вода здесь поднималась до уровня дороги. Приняты меры - обустроена насыпь, сейчас чистим русло и берег реки от наносов, ивняка. Затем будет проведена подсыпка для увеличения высоты насыпи и уложен слой щебня. Работы ведутся по поручению главы города, - комментирует начальник МКУ «Управление капитального строительства» Денис И.

Завершить все работы на этих участках, а также по ул. Лермонтова планируется в срок до 1 сентября.

Напомним, с начала мая управление капитального строительства выполняет противопаводковые работы. Помимо работ на участках реки Сусуя укреплены берега реки Колка в Березняках и на нескольких участках реки Маяковского.

Мониторинг участков рек, которые потенциально находятся в зоне риска, продолжится. По поручению мэра профильные учреждения будут выполнять все необходимые профилактические работы для обеспечения максимальной безопасности жителей.