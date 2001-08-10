По поручению мэра работы по берегоукреплению на участках реки Сусуя завершат до 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются противопаводковые мероприятия. В завершающей стадии работы по расчистке и укреплению берегов реки Сусуя на участках по ул. Молодежной и пер. Мучному. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин держит ход работ на личном контроле.
Квалифицированные подрядчики, техника и материалы в наличии.
- В паводок вода здесь поднималась до уровня дороги. Приняты меры - обустроена насыпь, сейчас чистим русло и берег реки от наносов, ивняка. Затем будет проведена подсыпка для увеличения высоты насыпи и уложен слой щебня. Работы ведутся по поручению главы города, - комментирует начальник МКУ «Управление капитального строительства» Денис И.
Завершить все работы на этих участках, а также по ул. Лермонтова планируется в срок до 1 сентября.
Напомним, с начала мая управление капитального строительства выполняет противопаводковые работы. Помимо работ на участках реки Сусуя укреплены берега реки Колка в Березняках и на нескольких участках реки Маяковского.
Мониторинг участков рек, которые потенциально находятся в зоне риска, продолжится. По поручению мэра профильные учреждения будут выполнять все необходимые профилактические работы для обеспечения максимальной безопасности жителей.
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