20 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- продолжаются подготовительные работы по обустройству тротуара по ул. Невельской (южная сторона);
- продолжение работ по устройству посадочной площади (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;
- профилирование с добавлением инертных материалом дороги через массив СНТ (22 маршрут со стороны ул. Лермонтова);
- устройство обочин по ул. Охинской;
- дорожные работы по ул. Горького;
- демонтаж и монтаж бортовых камней по ул. Емельянова (северная сторона);
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка памятников, а также покраска малых архитектурных форм и др. В частности, на пр. Победы проводятся работы по кошению газона, прополка и прореживание растений на озелененных территориях, а также полив цветов в вазонах и на городских клумбах. Также окос травы сегодня производится вдоль ул. Авиационной и ул. Корсаковской.
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