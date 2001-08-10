20 августа в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- продолжаются подготовительные работы по обустройству тротуара по ул. Невельской (южная сторона);

- продолжение работ по устройству посадочной площади (лестниц, сходов) на автобусной остановке по пр. Мира в районе дома №95А;

- профилирование с добавлением инертных материалом дороги через массив СНТ (22 маршрут со стороны ул. Лермонтова);

- устройство обочин по ул. Охинской;

- дорожные работы по ул. Горького;

- демонтаж и монтаж бортовых камней по ул. Емельянова (северная сторона);

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка памятников, а также покраска малых архитектурных форм и др. В частности, на пр. Победы проводятся работы по кошению газона, прополка и прореживание растений на озелененных территориях, а также полив цветов в вазонах и на городских клумбах. Также окос травы сегодня производится вдоль ул. Авиационной и ул. Корсаковской.