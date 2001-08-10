В городе Корсакове состоялась торжественная церемония приведения к присяге военнослужащих по призыву
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 августа 2024 года в Службе в городе Корсакове состоялась торжественная церемония приведения к присяге военнослужащих по призыву, прибывших в Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области из разных регионов страны, в том числе и Сахалинской области.
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области, как и ряд других пограничных органов, дислоцированных в Дальневосточном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах, впервые за долгое время возобновило призыв на военную службу. Ранее прохождение службы в органах ФСБ России предусматривалось только для служащих по контракту.
В торжественной обстановке пограничники-новобранцы произнесли клятву служения Родине.
— Клянусь достойно исполнять воинский долг. Защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.
Для молодого пополнения первый и самый памятный воинский ритуал - приведение к Военной присяге перед Государственным флагом
Российской Федерации. В торжественном митинге, посвященном этому праздничному событию, приняли участие: руководство и сотрудники Управления, представители Правительства Сахалинской области, общественных организаций, ветераны, представители сахалинского отряда «Юные друзья пограничников» и, конечно, близкие родственники самих призывников.
По окончании ритуала для родственников была организована экскурсия по местам расположения и быта военнослужащих.
Сейчас призывники завершают общевоенную подготовку в учебных пунктах Пограничного управления. Подготовка в учебных пунктах занимает три месяца. Затем призывники будут распределены на пограничные заставы Сахалинской области, где они в течение оставшегося периода военной службы по призыву приобретут практические знания, умения и навыки, необходимые для выполнения служебных задач по защите и охране государственной границы.
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