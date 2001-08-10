Фонд «Защитники Отечества» организовал большую экскурсионную программу для членов семей участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта «Наша Семья – Наша Победа!» фонда «Защитники Отечества» семьи участников СВО посетили маяк Анива, озеро Буссе, останец Лягушка, питомник Айна Тур и не только.

Сахалинский филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», начавший работу по Указу Президента 1 июня прошлого года, регулярно проводит культурно-досуговые мероприятия для членов семей участников спецоперации и ветеранов СВО. Это огромный пласт работы сотрудников фонда, который включает спортивные, развлекательные, семейные, образовательные мероприятия и мастер-классы, а также организацию экскурсионных программ просветительской и туристической направленности. Благодаря совместной работе Министерства туризма, культурно-туристического центра города Южно-Сахалинска, региональных туроператоров и партнёров из представителей бизнеса и законодательных органов власти удалось провести ряд мероприятий с выездом к морю и на экскурсии.

«Мы очень благодарны нашим партнёрам и спонсорам за помощь в самом затратном виде услуг – трансфере для наших подопечных. Небезразличные люди, поддерживающие проект губернатора Валерия Лимаренко «Защита. Забота. Уважение», узнав, что мы делаем большой экскурсионный проект для семей защитников Родины, отдавших жизни за их светлое будущее, и членов семей действующих участников СВО отозвались и оказали нам поддержку. Речь идёт об индивидуальном предпринимателе Алексее Погарском и депутате Макаровского городского округа Шарапутдине Исмаилове, за что им отдельное спасибо. И конечно же мы благодарим туристические компании, которые в горячий сезон нашли возможность устроить настоящий отдых для детей и взрослых», – высказалась руководитель сахалинского филиала фонда «Защитники Отечества» Сабина Кушевская.

Таким образом десятки семей участников СВО вместе с компаниями «Анива Тур», «Клуб морских путешественников» и «Флагман» побывали на маяке Анива, известном на весь мир своим уникальным расположением и сложностью постройки, оставаясь при этом одним из самых красивых маячных строений, который стараниями губернатора Валерия Лимаренко подлежит реставрации в ближайшем будущем. «Гостеприимный Сахалин» устроил настоящий гастрономический фестиваль с мастер-классами по добыче и приготовлению гигантских устриц на озере Буссе, а «Айна Тур» провели экскурсию в своём питомнике, где дети смогли пообщаться с настоящими ездовыми северными оленями, ездовыми собаками и узнали о том, как они живут и тренируются. Более 10 экскурсий к «Месту Силы» останцу «Лягушка» провели гиды-экскурсоводы КТЦ Южно-Сахалинска.

«Я стараюсь всегда участвовать во всех мероприятиях, которые устраивает фонд. Мы были на Буссе, в бухте Тихой, на Горном воздухе, на маяке, на экскурсиях в музеях и много, где ещё. Такие выезды всегда проходят в дружной обстановке и помогают нам развеяться, уйти от повседневных переживаний», – рассказала мама погибшего на СВО героя Игоря Нурисламова.

Последняя поездка прошла в минувшие выходные. Почти 30 человек-членов семей участников спецоперации посетили питомник ездовых собак Айна Тур, где смогли пообщаться с большинством живущих там животных, а это больше сотни собак, несколько северных оленей и пара альпак. Во время экскурсии по питомнику гости покормили альпак и оленей, а с собаками, которые готовятся к большим гонкам в упряжках «Берингия» на Камчатке, спели волчью песню.

«Мне понравились собаки. Они очень дружелюбные, облизывают руки. А ещё мы с другими гостями выли, как воют волки, и собаки начали выть с нами. Они нам пели свою песню», – поделился маленький участник экскурсии Александр.

Напомним, семьи участников СВО и ветераны могут обратиться в фонд «Защитники Отечества» за содействием в получении различных мер поддержки и льгот по адресу в Южно-Сахалинске, ул. Больничная 34, а также по многоканальному телефону: 8 (4242) 55-74-10. Время работы в будни 09:00-18:00, в выходные 09:00-17:00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Кроме того, записаться на приём к социальным координаторам можно через сервис Госуслуги.