От идеи до реализации: предприниматели Южно-Сахалинска делятся историями успеха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городском округе действует ряд финансовых механизмов поддержки предпринимателей. Возможностью возмещения расходов на модернизацию производства, участие в ярмарках, оплату образовательных услуг и другими видами субсидий активно пользуются представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане.
Своей историей успеха делится центр дополнительного образования «Индивид», созданный южносахалинкой Яной Путиловой. Работа центра направлена на социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Свой бизнес-проект индивидуальный предприниматель начала воплощать в 2019 году. Сегодня команда образовательного центра объединяет квалифицированных логопедов, психологов, дефектологов. Специалисты помогают малышам найти свои сильные стороны и социализироваться.
- Наши дети нуждаются в особом подходе и внимании, у некоторых есть определенные медицинские показания. Поэтому мы работаем не только в направлении дополнительного образования, но и совмещаем реабилитационную и коррекционную деятельность, - отмечает руководитель центра Яна Путилова.
В своей работе специалисты центра применяют современные образовательные технологии, а также разрабатывают собственные методики. Ряд программ реализуется на бюджетной основе. В минувшем году центр получил 885 тысяч рублей от муниципалитета на компенсацию затрат на оборудование, которые были инвестированы в дальнейшее развитие — приобретение нейротренажера для коррекционных и развивающих занятий.
Деятельность центра была высоко отмечена как на муниципальном, так и на региональном уровне. В прошлом году организация получила первое место в конкурсе проектов «Мой добрый бизнес» за инициативу «Инклюзион». По итогам работы за 2023 год Яна Путилова также признана победителем ежегодного городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) города Южно-Сахалинска» в номинации «Социальный предприниматель».
Претендовать на получение финансовой поддержки от администрации города вправе субъекты малого и среднего предпринимательства, состоящие в едином реестре МСП (https://rmsp.nalog.ru/), не имеющие задолженности по уплате налогов и сборов, своевременно исполнившие обязательства по муниципальным контрактам, договорам аренды муниципального имущества и земельных участков. Приоритет отдается проектам, предусматривающим увеличение численности персонала. Добавим, предоставление субсидий осуществляется в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».
Актуальная информация о мерах муниципальной поддержки для бизнеса и самозанятых граждан размещена на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/492), в социальной сети «Вконтакте» и телеграм-канале (https://t.me/departament_e). Кроме этого, консультацию можно получить по телефону 300-594 (доб. 1-5).
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