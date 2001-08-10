Грунтовые дороги в Южно-Сахалинске продолжают приводить в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты дорожных служб города на постоянной основе ведут мониторинг состояния дорог. Иногда непогода обостряет состояние дорожного полотна на грунтовых дорогах в частном секторе. Администрация держит восстановление участков на особом контроле.

Так, в частности, сегодня по обращению местных жителей приведена в порядок проезжая часть у домов по улице Радужной. Специалисты подрядной организации провели подсыпку щебнем и профилирование. Мониторинг за состоянием улицы, поддержание в проезжем состоянии продолжится.

- Также запланированы работы на ряде участков улиц в Хомутово, Лиственничном, Христофоровке. В их числе, к примеру, улицы Цветочная, 1-ая Корсаковская. Выезды в рамках плановой работы, а также по обращениям жителей, проводятся регулярно и будут продолжены, - комментирует начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.

В городском округе на содержании находятся около 180 грунтовых дорог, их состояние специалисты администрации обследуют регулярно. Информация обо всех недочетах, в том числе поступающая от жителей, оперативно направляется подрядным организациям, которые включают их в график работ.