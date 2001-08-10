Большим танцевальным шоу закрыли вторую смену детского оздоровительного лагеря «Восток»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В торжественной церемонии закрытия второй смены детского оздоровительного лагеря «Восток» приняли участие более 286 мальчишек и девчонок от 8 до 16 лет.

В итоговом шоу ребята совершили захватывающее погружение в эпоху 90-х годов. Дети выступили в легендарных танцевальных стилях того времени – буги-вуги, рок-н-ролл, ламбаду и диско. Также воспитанники лагеря демонстрировали своё мастерство в современных танцевальных направлениях - от взрывного хип-хопа до изящной контемпорари.

На торжественное мероприятие поддержать детей приехали их родители. Среди них был и министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

- Мои дети с удовольствием провели эти три недели в лагере, а сегодня ещё и стали участниками итогового концерта. Считаю это отличным опытом для всех ребят. За это время здесь происходит их единение, они получают новые эмоции, набираются знаний от прекрасных воспитателей детского лагеря и, конечно же, становятся самостоятельными, - отметил Артём Подшивалов.

Дети и их родители остались в восторге от смены и церемонии закрытия.

- Я очень люблю танцевать. Мне безумно понравился наш номер, который мы подготовили к сегодняшнему концерту. В лагере познакомился с очень хорошими и талантливыми ребятами, а также обрёл много знакомых и друзей, - поделился воспитанник лагеря Максим.

Одним из ярких событий вечера стал массовый танцевальный флэшмоб от родителей воспитанников лагеря. Они станцевали культовую «макарену», таким образом, поддержав своих детей