Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил редакцию корейского телевещания 20-летием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня глава города посетил редакцию «Уримал Бансон КТВ», чтобы поздравить коллектив компании с юбилеем. Вещание корейского телевидения началось 15 августа 2004 года.

Два десятилетия «Уримал Бансон КТВ» работает для жителей области и представителей корейской диаспоры. Коллектив редакции освещает социальные, политические и экономические события региона, историю и современную жизнь сахалинских корейцев.

Как подчеркнул Сергей Надсадин, деятельность КТВ способствует сохранению не только корейской культуры, но и выполняет важную просветительскую миссию.

- За 20 лет в эфире «Уримал Бансон КТВ» стала легендой сахалинского телевидения и всей страны. Вы единственные в России и в СНГ вещаете на родном языке, создаете авторские сюжеты и новости, несете объективную информацию о жизни сахалинских корейцев. Это важный юбилей не только для вашего коллектива, но и для всех зрителей. Вас знают, смотрят, любят и слушают жители всей Сахалинской области. Вы стали голосом сахалинских корейцев в телевизионном эфире, - отметил Сергей Надсадин.

Глава города поблагодарил коллектив за профессионализм и узнаваемую подачу материалов и пожелал сотрудникам творческих успехов, ярких проектов и новых высот. Особые слова признательности прозвучали в адрес главного редактора «Уримал Бансон КТВ» Светланы Михайловны Ким, которая внесла весомый вклад в создание КТВ.

За время работы коллектив получил признание среди областных СМИ, а также на международном уровне. Сотрудники редакции являются лауреатами и призерами различных конкурсов. Кроме того, коллективу присвоено звание лауреата Сахалинского фонда культуры.

Добавим, отправной точкой для появления КТВ стал исторический эфир в 1990 году — телемост Южно-Сахалинск - Сеул - Дегу, который дал возможность разделенным семьям увидеть друг друга впервые после полувековой разлуки.

Департамент информационной политики администрации города также присоединяется к поздравлениям коллег и благодарит за сотрудничество с муниципалитетом.