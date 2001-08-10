Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2024
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09:50, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Сегодня, 15 августа, жители и гости города могут приобрести свежую горбушу. Стоимость - 90 руб/кг.

Торговля осуществляется по адресам:

ул. Горького, 32, около ТЦ «Реми» с 09.00;

ул. Вокзальная, 71, около ТЦ «Центральная ярмарка» с 09.00;

ул. Дружбы, 56 (Луговое, ТЦ «Странник» ) с 09.30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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