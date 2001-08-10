Тихоокеанское
информационное агентство
15 Августа 2024
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15:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Поронайского района могут пополнить ряды добровольной народной дружины

Жители Поронайского района могут пополнить ряды добровольной народной дружины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Поронайского городского округа приглашает граждан, постоянно проживающих на территории Поронайского городского округа, достигших 18 - летнего возраста, способных по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья участвовать в охране общественного порядка и исполнять обязанности народного дружинника, вступить в добровольную народную дружину.
 

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