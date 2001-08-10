Эпистолярное наследие купеческой семьи Булдаковых в Сахалинском музее
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Приглашаем на презентацию книги, которая состоится в музее 16 августа в 16:00.
16 августа в 16:00 в Сахалинском областном краеведческом музее пройдет презентация книги «Эпистолярное наследие великоустюгской купеческой семьи Булдаковых конца XVIII – первой четверти XIX века: тексты и исследования».
Книга включает в себя важное научное наследие – комплекс писем, адресованных устюгскому купцу Михаилу Матвеевичу Булдакову, который в 1799–1827 гг. занимал пост первенствующего директора Российско-Американской компании. Опубликованные документы хранятся в фонде № 1605 «Коллекция Юдина» Российского государственного архива древних актов (г. Москва).
Значительный массив купеческой переписки, включающий более 380 писем и записок, обладает высоким исследовательским потенциалом, предоставляя возможность изучать социальные связи и взаимодействие как внутри купечества, так и с властными учреждениями и представителями других сословий. Ценность публикуемым источникам придает и то, что среди них выделяются довольно крупные «цепочки» писем, принадлежавших одному автору. Это позволяет не только увидеть конкретные события, но и представить повседневную жизнь купечества.
На презентации возможно будет получить книгу в подарок!
Презентация проводится по проекту «Научное просвещение в честь 225-летия Российско-Американской компании», который реализуется АНО «Общество изучения Сахалина и Курильских островов» по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при грантовой поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Проект осуществляется в сотрудничестве с ГБУК «Сахалинский областной краеведческим музей».
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