Южносахалинцам напоминают о местах реализации излишков урожая и улова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории городского округа предусмотрены места для свободной реализации населением излишков урожаев с приусадебных и дачных участков, а также круглогодичной реализации уловов любительского рыболовства.

В Южно-Сахалинске места для садоводов, огородников и рыбаков расположены:

- пр. Мира, 229, на территории по западной стороне, прилегающей к торговому центру «Янтарь» - 10 мест;

- ул. Вокзальная, 71, на территории центральной ярмарки - 10 мест;

- напротив дома по ул. Комсомольской, 243 А - 5 мест.

Также площадки для реализации излишков урожая и улова размещены в планировочных районах и селах городского округа:

- Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией Хомутово - 5 мест;

- Хомутово (Весточка), на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;

- Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее почтового отделения связи № 21 - 5 мест;

- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, в районе павильона «Имуден» - 10 мест;

- Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, с северной стороны жилого дома - 10 мест;

- Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина» - 5 мест;

- Березняки, ул. Зеленая, 20 А, в районе магазина «Березка» - 5 мест;

- Санаторный, напротив дома № 7, в районе теннисного корта - 5 мест;

- Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.