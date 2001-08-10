Китайский приключенческий экшен стал самой популярной игрой у сахалинских геймеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play в Сахалинской области. Самым востребованным жанром среди сахалинских игроков стали приключенческие экшены, а самой популярной игрой - Genshin Impact.

Сахалинцы стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.

В тройку самых популярных у геймеров жанров вошли приключенческие экшены (Action adventure), ролевые экшены (Action RPG) и симуляторы. Топ-5 популярных игр по количеству игровых сессий в Сахалинской области:

Genshin Impact

GTA V

The Amazing Spider-Man 2

Far Cry 6

God of War

Сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.

О сервисе

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться.