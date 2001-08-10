Китайский приключенческий экшен стал самой популярной игрой у сахалинских геймеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС Fog Play в Сахалинской области. Самым востребованным жанром среди сахалинских игроков стали приключенческие экшены, а самой популярной игрой - Genshin Impact.
Сахалинцы стали чаще играть с помощью облачного гейминга. С января по июль 2024 года среднемесячная аудитория сервиса МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.
В тройку самых популярных у геймеров жанров вошли приключенческие экшены (Action adventure), ролевые экшены (Action RPG) и симуляторы. Топ-5 популярных игр по количеству игровых сессий в Сахалинской области:
- Genshin Impact
- GTA V
- The Amazing Spider-Man 2
- Far Cry 6
- God of War
Сейчас на платформе Fog Play доступно свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель.
О сервисе
МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе fogplay.mts.ru пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в МТС Fog Play насчитывается более 10 тыс. доступных игр.
Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.
Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
16:20 7 Августа Ученые СахГУ исследуют океан после сброса с Фукусимы
09:45 Вчера Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 13:08 9 Августа «РВК-Сахалин» строит более 30 новых объектов водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске и в Анивском районе
09:54 22 Июля В Благовещенске девушку жестоко избили, обрили наголо и облили зеленкой
- 11:35 5 Августа Сахалинэнерго оперативно восстановило электроснабжение населённых пунктов Невельского района, нарушенное циклоном на Сахалине
14:49 19 Июля Горячее водоснабжение в Южно-Сахалинске будет восстановлено в ближайшие выходные
17:06 8 Августа Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае
Выбор редакции
- 16:32 Вчера Сахалинцы, забыв о своем родительском долге, попали под арест
- 15:20 Вчера В Южно-Сахалинске определили сильнейших в детском дуатлоне
- 13:49 Вчера Китайский приключенческий экшен стал самой популярной игрой у сахалинских геймеров
- 13:22 Вчера В главной островной библиотеке прошла акция, посвященная Международному дню коренных народов мира
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?