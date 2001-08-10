Тихоокеанское
информационное агентство
13 Августа 2024
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09:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Поронайска отметили юбилейный 155 день города

Жители Поронайска отметили юбилейный 155 день города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное открытие празднования 155-летия Поронайска прошло на площади имени Героя Советского Союза В.В. Пермякова. В центре Поронайска собрались тысячи горожан и гостей города. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил поронайцев с юбилеем города.
 
В своей речи глава региона отметил, что за последние годы Поронайск заметно преобразился, стал уютным и благоустроенным. Впереди у Поронайска большое будущее, связанное с появлением морского порта, развитием перерабатывающей промышленности. Валерий Лимаренко подчеркнул, что главное богатство Поронайска – это замечательные трудолюбивые люди. Свои теплые поздравления землякам высказал мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков. Глава района пожелал всем счастья, здоровья и отличного настроения.
 
Празднование юбилея продлилось целый день. Гостей ждали множество активностей и  ярких выступлений.

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