На Сахалине – более 160 тыс. пассажиров «России»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Россия» (Группа Аэрофлот) перевезла 166 тыс. путешественников между Сахалинской областью и другими регионами страны за год – с момента прибытия первого воздушного судна авиакомпании, открывшего новый аэровокзал. Модернизированный комплекс, крупнейший в Дальневосточном федеральном округе, начал свою работу 7 августа 2023 года.

На первом месте по пассажиропотоку – традиционно востребованные рейсы между Сахалинской областью и столицей страны. Полеты с «Россией» выбрали более 148 тыс. человек. Всего за 12 месяцев было выполнено до 380 рейсов Москва – Южно-Сахалинск. Благодаря «плоским» тарифам и субсидированию перевозок воздушная линия доступна для путешественников, что повышает мобильность населения.

Собственная полетная программа «России» между Красноярском и Южно-Сахалинском в течение года выполнялась в месяцы повышенного спроса на авиаперевозки – накануне и в новогодние праздники, а также с начала лета. В эти периоды авиакомпания перевезла по маршруту до 11 тыс. пассажиров. Сибирский авиатранспортный узел Группы Аэрофлот – удобный транзитный пункт. Благодаря разветвленной маршрутной сети жители Сахалинской области смогли продолжить путешествие без длительных перелетов и пересадки в Москве, а путешественники из многих регионов России – спланировать стыковочный перелет рейсами авиакомпании и побывать на Сахалине.

С начала мая этого года в расписании «России» появились собственные рейсы в Южно-Сахалинск из других городов Дальневосточного федерального округа – Хабаровска и Владивостока. За три месяца рейсами авиакомпании по каждому направлению воспользовались более 3,5 тыс. человек.

Расширение географии полетов «России» на Сахалин способствует развитию внутреннего туризма, что важно, как для островитян, так и для жителей всей России. Регулярные рейсы между Сахалинской областью, Москвой и Красноярском открывают множество возможностей для деловых и туристических путешествий. Полеты на Дальнем Востоке также положительно сказываются на взаимодействии субъектов РФ.

Совместные полетные программы «России» и «Авроры» в Южно-Сахалинск открылись этим летом. На самолетах авиакомпании выполняются рейсы из Красноярска и Благовещенска.

Аэровокзал Южно-Сахалинска обладает пропускной способностью 1,6 тыс. пассажиров в час и способен организовать обслуживание до 5 млн человек в год, что в несколько раз превышает прошлые показатели. Общая площадь – 47 тыс. квадратных метров. Масштабный проект сочетает безопасность и технологичность, что позволяет пассажирам путешествовать с большим комфортом. Путем внедрения планировочных решений перераспределены транспортные и пешеходные потоки, удалось значительно увеличить количество стоек регистрации, выходов на посадку, кабин паспортного контроля, пунктов досмотра и точек торговли. Также появились телетрапы, начала работу полностью автоматическая система обработки багажа, открылись просторные и комфортные залы ожидания. В основу концепции оформления интерьера аэровокзала легли природные и культурные особенности островов Сахалинской области.