Сахалинцам смогут бесплатно проверить утечку персональных данных в сервисе «Защитник»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, сообщает о том, что внедрила в сервис «Защитник» функцию поиска утечек персональных данных. Функция уже доступна бесплатно для всех абонентов МТС. С помощью неё пользователи смогут узнать о данных, которые утекли из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. Также пользователи сервиса будут получать рекомендации о том, как необходимо действовать для сохранности данных.
Мошенники могут воспользоваться персональными данными клиентов, чтобы оформить кредит или украсть деньги. По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – два раза. Среди утекших данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация.
Решение от МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».
«После утечек данных, мошенники активно пытаются использовать конфиденциальную информацию о пользователях сервисов. Мы видим, что после таких случаев количество спам-звонков к абонентам МТС увеличивается на 25%. Именно поэтому мы развиваем нашу территорию безопасности, разрабатывая для «Защитника» всё новые функции и делаем их доступными для каждого. Отмечу, что для противодействия мошенничеству нужен комплекс действий, и своевременное уведомление об утечке – один из важных аспектов. Чем раньше пользователь узнает об утечке, тем быстрее он сможет обезопасить себя», – комментирует директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.
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