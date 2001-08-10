В Южно-Сахалинске завтра отметят День физкультурника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В субботу, 10 августа, традиционной площадкой для проведения мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику спортсменов, тренеров и всех любителей активного образа жизни, станет городской парк.
В 10.45 на танцевальной площадке будет дан старт официальному открытию праздничных мероприятий. С 11.00 сразу на нескольких локациях парка начнутся соревнования и турниры по различным видам спорта. Так, на стадионе «Космос» пройдут веселые старты для детей, турниры по скетйборду и баскетболу, соревнования по футболу «Мяч дружбы».
С 11.00 до 13.00 на роллерной площадке у картодрома пройдет физкультурный квест. Его участникам предстоит попробовать себя в нескольких видах спорта. Наградой за пройденные этапы станут угощения от организаторов.
В честь Дня физкультурника подготовлено большое количество спортивных и физкультурных площадок. В их числе, помимо перечисленных, состоятся традиционный Кубок мэра по теннису, пляжное самбо, тренировка по джампингу, показательные выступления, мастер-классы по сап-борду, скандинавская ходьба, воркаут-соревнования по силовому экстриму, показательные выступления спортсменок на пилоне. Также в рамках развития корпоративного спорта приглашают всех желающих с коллективами выполнить нормы ГТО.
Кроме того, в рамках празднования впервые в Южно-Сахалинске состоятся спортивные состязания среди детей «Дуатлоша». На стадионе «Космос» ребятам от 3 до 13 лет в своих возрастных категориях предстоит пройти круг: бег - велогонка - бег. Победителей и призеров, показавших лучшее время, наградят грамотами и медалями. На сегодня зарегистрировались уже около 100 детей. Подать заявку на участие в «Дуатлоше» можно на сайте https://orgeo.ru/event/duatlosha.
Полная программа мероприятий размещена на сайте департамента физической культуры и спорта (https://sport.yuzhno-sakh.ru/node/18614).
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