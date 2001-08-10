Жителей Поронайского района приглашают к участию в проекте «Будь готов!
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе продолжается реализация проекта «Будь готов!». О начале военно-спортивной подготовки для всех желающих в прошлом году объявил Губернатор Валерий Лимаренко. За время реализации проекта подготовку прошли более пятисот жителей района.
Курс военно-спортивной подготовки проходит на базе поронайского ДОСААФ и полигоне стрелкового клуба «Викинг». В течение курса можно получить знания по огневой подготовке, тактической медицине, пройти обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
➡️Принять участие в проекте «Будь готов!» могут как мужчины, так и женщины. Занятия бесплатные.
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