Тихоокеанское
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17:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Поронайского района приглашают к участию в проекте «Будь готов!

Жителей Поронайского района приглашают к участию в проекте «Будь готов!

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 В Поронайском районе продолжается реализация проекта «Будь готов!». О начале военно-спортивной подготовки для всех желающих в прошлом году объявил Губернатор Валерий Лимаренко. За время реализации проекта подготовку прошли более пятисот жителей района.

 

Курс военно-спортивной подготовки проходит на базе поронайского ДОСААФ и полигоне стрелкового клуба «Викинг». В течение курса можно получить знания по огневой подготовке, тактической медицине, пройти обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

 

➡️Принять участие в проекте «Будь готов!» могут как мужчины, так и женщины. Занятия бесплатные.

 

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