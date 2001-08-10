Сотрудники сахалинского УФСИН приняли участие в проекте «Будь готов»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Будь готов». В его рамках любой житель региона может бесплатно пройти курсы бесплатной военно-спортивной подготовки и получить соответствующий сертификат. К проекту присоединились сотрудники областного управления ФСИН.
В течение недели на специализированном полигоне «Успенский» участники проходят бесплатный курс военно-спортивной подготовки, в ходе которого их учат оказывать первую медицинскую помощь, маскироваться, строить укрепления, обращаться с оружием.
Как поделилась инструктор проекта «Будь готов» по тактической медицине Ирина Губанова, для обучения прибыл, в том числе, отряд спецназа УФСИН - у них уже основательная подготовка, за два дня участники освежили знания.
- Мне было очень приятно работать со спецназовцами, они многое знают, и у них самих есть, чему поучиться. Я считаю, это был хороший опыт, парни хорошо проявили себя. Мы уделили много внимания за эти два дня именно оказанию самопомощи, оттачивали знания в этой области, так как взаимопомощи у них и так уделяется много внимания, - комментирует Ирина Губанова.
Также среди тех, кто решил проверить свои знания, есть представительница прекрасного пола.
- Я уже третий раз на полигоне. Мне очень интересно, интенсивные тренировки, занятия. Сегодня был шторм окопов, вчера - занятия по медицине. Очень важно уметь оказать помощь в критической ситуации. А также полезны в обычной жизни знания по топографии, выживанию в окружающей среде, - делится участница проекта «Будь готов» Марина Ткаченко.
Напомним, проект «Будь готов» был запущен в 2023 году по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко. В областном центре он реализуется при поддержке администрации Южно-Сахалинска, куратором проекта выступает департамент общественной безопасности и контроля. Почти 5000 южносахалинцев уже присоединились к проекту.
Заявки на прохождение курса военно-спортивной подготовки «Будь готов» принимаются в администрации Южно-Сахалинска с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 300-809 (доб. 11).
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