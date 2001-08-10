Тихоокеанское
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17:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае

Делегация Южно-Сахалинска принимает участие в международной выставке-ярмарке сельскохозяйственной техники в Китае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Сегодня, 8 августа в городе Цзямусы официально открылась Китайско-Российская выставка-ярмарка. В событии принимает участие Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка Южно-Сахалинска, а также представители трех предприятий областного центра. 

 Южно-Сахалинская делегация уже побывала в оптово-распределительном центре «Цзя Тянь». Также южно-сахалинские предприниматели познакомились с работой заводов-производителей тракторов и оборудования для сельского хозяйства. 

 Добавим администрацию города представляет исполняющий обязанности директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова, а также начальник отдела развития рынка сельскохозяйственной продукции Евгения Сухарева. В составе делегации областного центра специалисты «Совхоза Южно-Сахалинский», глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Чун, руководитель предприятия по производству клубники – Наталья Одинцова. Предприниматели города готовы взаимодействовать с китайскими предприятиями, чтобы наладить прямые поставки необходимой техники и запасных частей.

 Также сегодня представители Южно-Сахалинска встретятся с руководством администрации города Цзямусы для обсуждения возможностей углубления сотрудничества в сфере двусторонней торговли между странами.

 Напомним, в ноябре прошлого года в администрации Южно-Сахалинска состоялась онлайн встреча сельхозпроизводителей города с поставщиками техники города Цзямусы. По итогам переговоров 5 предприятий выразили заинтересованность в поставке техники, запчастей, сельскохозяйственного оборудования. 

 

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