Тихоокеанское
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15:24, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине проведена тренировка по эвакуации раненого военнослужащими армейского корпуса ВВО

На Сахалине проведена тренировка по эвакуации раненого военнослужащими армейского корпуса ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялась тренировка по эвакуации раненого и оказанию первой медицинской помощи с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). 

По легенде занятия на полигоне «Троицкий» военнослужащие в составе отделения выдвинулись на штурм опорного пункта условного противника, где один из военнослужащих получил условное ранение, после чего под прикрытием огня, бойцы эвакуировали раненого с поле боя в укрытие, для оказания первой медицинской помощи.

Для дальнейшей эвакуации условно раненного, бойцам предстояло самостоятельно выбираться с поле боя в безопасную зону для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Опытные инструкторы армейского корпуса ВВО создают условия, максимально приближенные к боевым, используя холостые патроны, дымовые и тротиловые шашки.

Также, к занятиям были привлечены инженеры и операторы БпЛА.

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