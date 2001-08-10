На Сахалине проведена тренировка по эвакуации раненого военнослужащими армейского корпуса ВВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине состоялась тренировка по эвакуации раненого и оказанию первой медицинской помощи с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).
По легенде занятия на полигоне «Троицкий» военнослужащие в составе отделения выдвинулись на штурм опорного пункта условного противника, где один из военнослужащих получил условное ранение, после чего под прикрытием огня, бойцы эвакуировали раненого с поле боя в укрытие, для оказания первой медицинской помощи.
Для дальнейшей эвакуации условно раненного, бойцам предстояло самостоятельно выбираться с поле боя в безопасную зону для дальнейшего оказания медицинской помощи.
Опытные инструкторы армейского корпуса ВВО создают условия, максимально приближенные к боевым, используя холостые патроны, дымовые и тротиловые шашки.
Также, к занятиям были привлечены инженеры и операторы БпЛА.
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