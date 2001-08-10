Тихоокеанское
информационное агентство
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Устанавливаются обстоятельства гибели работника предприятия
12:54, | Новости общества Сахалина и Курил

В областном центре 8 августа продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно приводят в порядок общественные пространства Южно-Сахалинска.

 

 Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

 

 – подготовка под асфальтирование на ул. Егорова;

 

 – обустройство посадочной площадки на автобусной остановке на пр. Мира (район дома №95 А);

 

 В скверах и городских общественных пространствах продолжится уборка мусора, подметание дорожек, протирка малых архитектурных форм на детских площадках. Также сегодня запланирована помывка памятников.

 В рамках содержания зеленых насаждений запланированы стрижка сирени, прополка кустарников и удаление сорной растительности с брусчатки. В сквере Ждакаева запланированы работы по перекладке брусчатки и демонтажу двух деревянных настилов. 

 

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