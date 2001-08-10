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Ремнезуб – таинственный гость из морских глубин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
03.08.24 на побережье п-ва Весловский жителями о. Кунашир было обнаружено тело выброшенного кита. Узнав о находке, сотрудники научного отдела заповедника «Курильский» выехали на место. Китом оказался краснокнижный, редко встречающийся командорский ремнезуб.
05.08.24 сотрудником отдела охраны заповедника обнаружены еще два командорских ремнезуба на побережье о. Кунашир возле устья р. Серноводка
В научной литературе не найти много информации о жизни командорских ремнезубов (Mesoplodon stejnegeri). Эти киты редко показываются на поверхности, предпочитая держаться на глубине и занесены к Красный список МСОП (международная красная книга). В Красной книге России командорскому ремнезубу присвоена категория 2 – сокращающиеся в численности. В Красной книге Камчатского края – категория 4. Также командорский ремнезуб включен в Приложение 2 СИТЕС.
Как и кашалоты и клюворылы, они могут опускаться на глубину свыше 1000 метров. Питаются кальмарами и рыбой. Хотя рацион, вероятно, меняется в зависимости от региона обитания, сведения об этом довольно скудны.
Каждая встреча командорского ремнезуба представляет большую ценность для науки и дает возможность узнать немного больше об этих животных.
Каждая встреча командорского ремнезуба представляет большую ценность для науки и дает возможность узнать немного больше об этих животных.
Так, в территориальных водах России живых представителей командорского ремнезуба еще не видели. Известно небольшое количество находок выброшенных на берег тел или позвонков. В конце прошлого года на побережье Приморского края были выбросы сразу двух представителей командорского ремнезуба, что также было сенсацией. По сообщениям СМИ до 2023 года таких случаев не было.
Ареал командорского ремнезуба изучен слабо. Предполагается, что вид распространён по обе стороны Тихого океана от Командорских островов и префектуры Мияги в Японии до побережья Калифорнии. Судя по находкам тел командорские ремнезубы предпочитают воды более южные — в Калифорнии и Японии мертвых ремнезубов находят значительно чаще, чем у нас.
«В мировой практике визуальные встречи командорского ремнезуба можно по пальцам пересчитать. Поэтому карты его распространения сделаны только основываясь на выбросах. Таким образом сведения не точные. Ведь тело может отнести на значительные расстояния. И если выбрасывает китообразное на побережье юга Сахалина, принести его может с равной вероятностью как с Японского, так и с Охотского морей» - прокомментировал специалист по морским млекопитающим Иван Федутин.
Обнаружен командорский ремнезуб был в субботу (03.08.24) на побережье южной оконечности полуострова Весловский главой сельского поселения Головнино Валерием Кудрявцевым. О своей находке он сообщил в телеграм-канал «Туризм на Южных Курилах», а оттуда информация дошла до сотрудников заповедника.
Первое фото, сделанное на месте обнаружения, было сразу отправлено специалисту по китообразным д.б.н. Ольге Филатовой, чтобы определить видовую принадлежность. Она предположила, что это командорский ремнезуб, но пояснила, что необходимы более качественные фотографии и подробное описание находки на месте.
Первое фото, сделанное на месте обнаружения, было сразу отправлено специалисту по китообразным д.б.н. Ольге Филатовой, чтобы определить видовую принадлежность. Она предположила, что это командорский ремнезуб, но пояснила, что необходимы более качественные фотографии и подробное описание находки на месте.
04.08.24 сотрудники научного отдела заповедника «Курильский» выехали на место выброса сделать морфометрические промеры и взять образцы тканей (кожа, мышцы, десна). Этот биоматериал передан в Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева для проведения молекулярно-генетического анализа, который может подтвердить или опровергнуть предполагаемую видовую принадлежность, а также определить пол животного.
Командорский ремнезуб, или тихоокеанский ремнезуб, или ремнезуб Стейнегера относится к семейству клюворыловых. Названием «командорский» данный вид ремнезуба обязан тому, что первая находка его останков (черепа) случилась на Командорских островах (о. Беринга) в 1883 году.
Командорский ремнезуб, или тихоокеанский ремнезуб, или ремнезуб Стейнегера относится к семейству клюворыловых. Названием «командорский» данный вид ремнезуба обязан тому, что первая находка его останков (черепа) случилась на Командорских островах (о. Беринга) в 1883 году.
А имя «ремнезуб» закрепилось за представителями этого рода из-за характерной пары больших зубов на нижней челюсти взрослых самцов (по расположению эти зубы напоминают клыки у кабана). Иногда из-за этих зубов ремнезубов также называют «саблезубыми китами».
Кстати, это единственные зубы, которые есть у ремнезуба. Специалисты предполагают, что пользуются ими самцы ремнезубов для поединков между собой. Положение зубов отличается у разных видов ремнезубов, по ним же проще всего определять вид «на глаз», не прибегая к более точным и сложным методам определения. Сейчас науке известны 15 видов ремнезубов.
Длина тела найденной особи составила 4,35 м. «Взрослые ремнезубы как правило больше 5 метров. Поэтому это может быть, как молодая самка, так и молодой самец, у которого пока не прорезались зубы» — прокомментировала д.б.н., специалист по китообразным, автор книг о китах и косатках Ольга Филатова.
Для того чтобы продышаться ремнезубы не держатся у поверхности, как многие киты, а делают несколько дыхательных серий и периодические неглубокие погружения. К тому же у них практически незаметный фонтан. Ученые предполагают, что такая техника дыхания могла закрепиться за ремнезубами из-за опасности нападения хищников, например, косаток.
Примечательно, что на коже найденного ремнезуба были отметины, похожие на укусы светящейся акулы. Подобные отметины сотрудники заповедника «Курильский» уже замечали на теле выброшенного на берег кита Минке в 2021 году (Статья о выбросе кита Минке).
С крайне малой долей вероятности эти раны могли причинить существенный вред и привести к смерти животного. На момент находки китообразного людьми, на голове погибшего животного уже были раны. Скорее всего, они были сделаны после его гибели лисицами и птицами.
05.08.24 на о. Кунашир сотрудником заповедника были обнаружены тела еще двух китов, также оказавшихся командорскими ремнезубами.
"Это командорские ремнезубы. У плавунов дыхало лучами назад, а у ремнезубов — лучами вперёд, так что это 100% ремнезубы" — разъяснила Ольга Филатова.
"Это командорские ремнезубы. У плавунов дыхало лучами назад, а у ремнезубов — лучами вперёд, так что это 100% ремнезубы" — разъяснила Ольга Филатова.
Как и в случаях с выбросами многих других морских млекопитающих, причины смерти ремнезубов остаются неизвестными.
Одним из факторов сокращения численности морских млекопитающих является загрязнение океана, которое подрывает иммунитет морских жителей, вызывая болезни. Не менее опасно загрязнение шумовое. Часто животные пугаются звуков сонаров и погибают от декомпрессионной (кессонной) болезни. В наших силах начать заботится об океане уже сейчас. Например, выбирая биоразлагаемую бытовую химию и не бросая мусор в океан.
И тогда где-то на глубине более 1000 метров командорский ремнезуб будет Вам признателен.
Одним из факторов сокращения численности морских млекопитающих является загрязнение океана, которое подрывает иммунитет морских жителей, вызывая болезни. Не менее опасно загрязнение шумовое. Часто животные пугаются звуков сонаров и погибают от декомпрессионной (кессонной) болезни. В наших силах начать заботится об океане уже сейчас. Например, выбирая биоразлагаемую бытовую химию и не бросая мусор в океан.
И тогда где-то на глубине более 1000 метров командорский ремнезуб будет Вам признателен.
В 2021 году госинспектор заповедника Дмитрий Метелица нашел позвонки морского млекопитающего на охотоморском побережье Кунашира. Экспедиция по морским млекопитающим заинтересовалась объектами, взяв образцы на молекулярно-генетический анализ. Оказалось, что эти кости также принадлежали командорскому ремнезубу. Однако никто не знает, когда именно погиб тот кит.
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