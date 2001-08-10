Ремнезуб – таинственный гость из морских глубин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

03.08.24 на побережье п-ва Весловский жителями о. Кунашир было обнаружено тело выброшенного кита. Узнав о находке, сотрудники научного отдела заповедника «Курильский» выехали на место. Китом оказался краснокнижный, редко встречающийся командорский ремнезуб.

05.08.24 сотрудником отдела охраны заповедника обнаружены еще два командорских ремнезуба на побережье о. Кунашир возле устья р. Серноводка

В научной литературе не найти много информации о жизни командорских ремнезубов (Mesoplodon stejnegeri). Эти киты редко показываются на поверхности, предпочитая держаться на глубине и занесены к Красный список МСОП (международная красная книга). В Красной книге России командорскому ремнезубу присвоена категория 2 – сокращающиеся в численности. В Красной книге Камчатского края – категория 4. Также командорский ремнезуб включен в Приложение 2 СИТЕС.

Как и кашалоты и клюворылы, они могут опускаться на глубину свыше 1000 метров. Питаются кальмарами и рыбой. Хотя рацион, вероятно, меняется в зависимости от региона обитания, сведения об этом довольно скудны.



Каждая встреча командорского ремнезуба представляет большую ценность для науки и дает возможность узнать немного больше об этих животных.

Так, в территориальных водах России живых представителей командорского ремнезуба еще не видели. Известно небольшое количество находок выброшенных на берег тел или позвонков. В конце прошлого года на побережье Приморского края были выбросы сразу двух представителей командорского ремнезуба, что также было сенсацией. По сообщениям СМИ до 2023 года таких случаев не было.

Ареал командорского ремнезуба изучен слабо. Предполагается, что вид распространён по обе стороны Тихого океана от Командорских островов и префектуры Мияги в Японии до побережья Калифорнии. Судя по находкам тел командорские ремнезубы предпочитают воды более южные — в Калифорнии и Японии мертвых ремнезубов находят значительно чаще, чем у нас.

«В мировой практике визуальные встречи командорского ремнезуба можно по пальцам пересчитать. Поэтому карты его распространения сделаны только основываясь на выбросах. Таким образом сведения не точные. Ведь тело может отнести на значительные расстояния. И если выбрасывает китообразное на побережье юга Сахалина, принести его может с равной вероятностью как с Японского, так и с Охотского морей» - прокомментировал специалист по морским млекопитающим Иван Федутин.