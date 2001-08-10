Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2024
Сейчас 05:02
85,16|93,03|66,91
Сахалинские тяжелоатлеты завоевали 11 медалей всероссийских соревнований
16:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Центр детского этнографического просвещения открывается на Сахалине

Центр детского этнографического просвещения открывается на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Центр детского этнографического просвещения «Этноостров» начнет работать в сентябре в Сахалинской областной детской библиотеке. Инициативу Российского этнографического музея поддержали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и региональное министерство культуры и архивного дела.

 Центр «Этноостров» призван сохранять культурное многообразие разных народов России и знакомить с ним юных островитян. В научно-популярной форме дети смогут приобщиться к наследию ведущего этнографического музея страны – Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Колоссальный опыт его специалистов будет применяться при создании интерактивных занятий, мастер-классов, культурно-образовательных программ, проектов и тематических выставок, которые расширят представления детей и подростков об этнографии.

 Также в «Этноострове» будут проводиться обучающие мероприятия для педагогов, воспитателей и других сотрудников образовательной сферы. Их проведут профильные специалисты, в том числе, и эксперты Российского этнографического музея. 

 Напомним, что Российский этнографический музей на постоянной основе реализует культурно-просветительские проекты на территории островного региона. Большой интерес у посетителей в разное время вызвали Дни РЭМ на Сахалине, площадки «Сахалинского ЭтноЛектория», этнографические выставки и другие мероприятия. 

0+

 

 Место проведения: Сахалинская областная детская библиотека, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 244.

Контакты: [email protected]

https://t.me/ethnomuseum_sakh

8(4242) 75-31-45

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?