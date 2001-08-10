Центр детского этнографического просвещения открывается на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центр детского этнографического просвещения «Этноостров» начнет работать в сентябре в Сахалинской областной детской библиотеке. Инициативу Российского этнографического музея поддержали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и региональное министерство культуры и архивного дела.

Центр «Этноостров» призван сохранять культурное многообразие разных народов России и знакомить с ним юных островитян. В научно-популярной форме дети смогут приобщиться к наследию ведущего этнографического музея страны – Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). Колоссальный опыт его специалистов будет применяться при создании интерактивных занятий, мастер-классов, культурно-образовательных программ, проектов и тематических выставок, которые расширят представления детей и подростков об этнографии.

Также в «Этноострове» будут проводиться обучающие мероприятия для педагогов, воспитателей и других сотрудников образовательной сферы. Их проведут профильные специалисты, в том числе, и эксперты Российского этнографического музея.

Напомним, что Российский этнографический музей на постоянной основе реализует культурно-просветительские проекты на территории островного региона. Большой интерес у посетителей в разное время вызвали Дни РЭМ на Сахалине, площадки «Сахалинского ЭтноЛектория», этнографические выставки и другие мероприятия.

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Место проведения: Сахалинская областная детская библиотека, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 244.

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