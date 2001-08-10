Жители Южно-Сахалинска готовятся переехать в новые квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация города продолжает адресную работу с жителями. В этом году в областной столице планируется расселить более десяти тысяч аварийных квадратных метров. Для людей возводят новые дома и приобретают готовые квартиры у застройщиков.
Так, до конца 2024-го года в новые квартиры в жилом комплексе «Горизонт» переедут более пятидесяти южно-сахалинских семей. Люди уже осматривают своё будущее жилье, чтобы заблаговременно сообщить застройщику о возможных недостатках.
Одной из обладательниц ключей от новой жилплощади стала жительница села Елочки Галина Эскина. Женщине предоставлена двухкомнатная квартира, в которой уже выполнен ремонт, установлены плита и сантехника. Осматривая помещение, Галина Ивановна не смогла сдержать эмоций.
- Квартира хорошая, светлая, просторная. Все есть. Моя мечта сбылась. Не к чему придраться. Нужно только занести мебель и вещи. У меня все уже распланировано, - отметила Галина Эскина.
Напомним, новый микрорайон «Горизонт» расположен в южной части областной столицы. Жилой комплекс включает 20 домов небольшой этажности, собственную социальную и инженерную инфраструктуру, общественные пространства и детские площадки.
Вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Это безусловный приоритет работы муниципалитета и верный вектор, заданный губернатором Валерием Лимаренко.
В целом, до конца 2024-го года новоселье справят 159 семей.
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