Жители Южно-Сахалинска готовятся переехать в новые квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города продолжает адресную работу с жителями. В этом году в областной столице планируется расселить более десяти тысяч аварийных квадратных метров. Для людей возводят новые дома и приобретают готовые квартиры у застройщиков.

Так, до конца 2024-го года в новые квартиры в жилом комплексе «Горизонт» переедут более пятидесяти южно-сахалинских семей. Люди уже осматривают своё будущее жилье, чтобы заблаговременно сообщить застройщику о возможных недостатках.

Одной из обладательниц ключей от новой жилплощади стала жительница села Елочки Галина Эскина. Женщине предоставлена двухкомнатная квартира, в которой уже выполнен ремонт, установлены плита и сантехника. Осматривая помещение, Галина Ивановна не смогла сдержать эмоций.

- Квартира хорошая, светлая, просторная. Все есть. Моя мечта сбылась. Не к чему придраться. Нужно только занести мебель и вещи. У меня все уже распланировано, - отметила Галина Эскина.

Напомним, новый микрорайон «Горизонт» расположен в южной части областной столицы. Жилой комплекс включает 20 домов небольшой этажности, собственную социальную и инженерную инфраструктуру, общественные пространства и детские площадки.

Вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Это безусловный приоритет работы муниципалитета и верный вектор, заданный губернатором Валерием Лимаренко.

В целом, до конца 2024-го года новоселье справят 159 семей.