Владельцам собак в Южно-Сахалинске напоминают о правилах выгула питомцев в общественных местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля администрации областного центра совместно с представителями УМВД 31 июля вышли в рейд в городской парк им. Ю. Гагарина, чтобы напомнить горожанам о действующих законодательных нормах: выгуливание собак без поводка и намордника — запрещено.

Как рассказала начальник отдела по исполнению административного законодательства департамента общественной безопасности и контроля Галина Огай, членами административной комиссии продолжается проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение нарушений содержания домашних животных. Законом об административных правонарушениях Сахалинской области запрещено, выгуливать в общественных местах питомцев ростом выше 25 см в холке, можно только в наморднике и на поводке. Исключение составляют собаки-проводники.

По результатам рейда на одного горожанина составлен протокол об административном правонарушении - он выгуливал своего питомца в многолюдном месте без поводка и намордника, при этом собака в холке выше 25 см. В дальнейшем по данному протоколу административной комиссией будет принято решение. За нарушение предусмотрен административный штраф до 4 тыс. рублей, при повторном нарушении - 5 тыс. рублей.

- По итогам рейда можно сказать, что многие хозяева своих питомцев стали более ответственными. С некоторыми мы провели профилактические беседы. Отмечу, что большинство горожан стали и к данному запрету для владельцев собак (прогулок без поводка) относиться с пониманием, все согласны, что закон должен работать. Административная комиссия надеется на поддержку жителей города, только вместе мы сможем навести порядок в вопросах соблюдения простых правил, - прокомментировала Галина Огай.

Всего с начала года 24 южносахалинца были привлечены к административной ответственности за выгул питомцев без поводка и намордника. Также горожан просят своевременно убирать за своими собаками на прогулках и в общественных местах.

По вопросам привлечения граждан за нарушения требований содержания домашних животных можно обратиться в административную комиссию по телефону: 300-809 (доб.8).