Помоги собраться в школу: в Южно-Сахалинске стартовала благотворительная акция
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уже не первый год в областной столице проходит акция «Помоги собраться в школу». Она направлена на помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к новому учебному году.
В рамках акции жители города, представители бизнес-сообществ, общественные организации ежегодно приносят в пункты сбора канцелярские товары и школьные принадлежности. Благодаря такой поддержке неравнодушных граждан уже сотни детей получили необходимые учебные комплекты.
- Мы наблюдаем, что с каждым годом в акции принимают участие все больше инициативных людей. Такая активность не может не радовать. Мы благодарим всех участников благотворительного мероприятия и призываем присоединиться тех, кто еще не вносил свой вклад в сбор помощи нуждающимся, - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.
Присоединиться к акции может любой желающий. Рюкзаки, тетради, карандаши, ручки, другие канцелярские товары и школьные принадлежности можно поместить в корзины, расположенные по адресам:
- ТД «Амикс», ул.Пуркаева, 110;
- Магазин «Амикс», Коммунистический проспект, 49;
- Торговый зал «ZIGZAG», ул.Емельянова, 14 (ТЦ «Панорама-Альфа», 1 этаж);
- ТД «Школьник», пр. Мира, 19, склад 33;
- ТД «Канц Плюс», пр. Мира, 19, склад 1;
- Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 154;
- Администрация города Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 173;
- МАУ «Центр молодежных инициатив», ул. Невельская, 31;
- Молодежное пространство «Альтаир», пр. Мира, 263Б;
- Молодежная гостиная «Камин», ул. Поповича, 20А.
Акция продлится до 26 августа включительно. Затем собранные принадлежности адресно передадут школьникам Южно-Сахалинска, часть учебных наборов отправят детям из города Шахтерск Донецкой Народной Республики.
По всем возникающим вопросам с организаторами можно связаться по телефону: 31-26-82 (доб. 4 и 11).
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