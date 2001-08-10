Помоги собраться в школу: в Южно-Сахалинске стартовала благотворительная акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уже не первый год в областной столице проходит акция «Помоги собраться в школу». Она направлена на помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в подготовке к новому учебному году.

В рамках акции жители города, представители бизнес-сообществ, общественные организации ежегодно приносят в пункты сбора канцелярские товары и школьные принадлежности. Благодаря такой поддержке неравнодушных граждан уже сотни детей получили необходимые учебные комплекты.

- Мы наблюдаем, что с каждым годом в акции принимают участие все больше инициативных людей. Такая активность не может не радовать. Мы благодарим всех участников благотворительного мероприятия и призываем присоединиться тех, кто еще не вносил свой вклад в сбор помощи нуждающимся, - отметил директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Присоединиться к акции может любой желающий. Рюкзаки, тетради, карандаши, ручки, другие канцелярские товары и школьные принадлежности можно поместить в корзины, расположенные по адресам:

ТД «Амикс», ул.Пуркаева, 110;

Магазин «Амикс», Коммунистический проспект, 49;

Торговый зал «ZIGZAG», ул.Емельянова, 14 (ТЦ «Панорама-Альфа», 1 этаж);

ТД «Школьник», пр. Мира, 19, склад 33;

ТД «Канц Плюс», пр. Мира, 19, склад 1;

Магазин «Скрепка», ул. Ленина, 154;

Администрация города Южно-Сахалинска, ул. Ленина, 173;

МАУ «Центр молодежных инициатив», ул. Невельская, 31;

Молодежное пространство «Альтаир», пр. Мира, 263Б;

Молодежная гостиная «Камин», ул. Поповича, 20А.

Акция продлится до 26 августа включительно. Затем собранные принадлежности адресно передадут школьникам Южно-Сахалинска, часть учебных наборов отправят детям из города Шахтерск Донецкой Народной Республики.

По всем возникающим вопросам с организаторами можно связаться по телефону: 31-26-82 (доб. 4 и 11).