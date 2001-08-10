В 9 районах Сахалина ожидается сильный дождь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ночью и утром 2 августа на территории Углегорского, Поронайского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Анивского, Невельского, Холмского и Корсаковского районов ожидается сильный дождь, местами очень сильный, днем 2 августа на реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. возможны выходы воды на пойму, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям указанных районов:
- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;
- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
-туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;
- при необходимости обращаться в дежурные службы.
Ваша безопасность- ваша ответственность!
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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