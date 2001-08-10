Сотрудники Центра ГИМС МЧС России провели плановое патрулирование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время патрулирования инспекторы проверили 8 маломерных судов на предмет соответствия требованиям безопасности. Также были проведены профилактические беседы с судоводителями и пассажирами о необходимости соблюдения правил безопасности на водных объектах.

Особое внимание было уделено разъяснению правил поведения на воде, особенно в условиях ограниченной видимости и в ночное время. Инспекторы напомнили о важности использования спасательных жилетов и других средств обеспечения безопасности.

Кроме того, сотрудники Центра ГИМС МЧС России раздали участникам бесед памятки с информацией о безопасности на водных объектах. Данные материалы содержат полезные советы и рекомендации, которые помогут избежать несчастных случаев на воде.

Такие мероприятия способствуют повышению уровня осведомлённости населения о правилах поведения на воде и предотвращению возможных несчастных случаев.