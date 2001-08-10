В Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа.

Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:

- устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Иллариона Троицкого;

- подготовка к асфальтированию проезжей части по ул. Егорова;

- очистка дождеприемных колодцев по Компроспекту;

- подготовка к асфальтированию радиуса по ул. Железнодорожной (в районе магазина «Столичный»);

- ремонт дорожного полотна по ул. Горького от ул. Пограничной в южном направлении.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка памятников, а также покраска малых архитектурных форм и др. В частности сегодня в сквере Анкудинова проходят работы по кошению газона. Также здесь осуществляют полив растений (цветы, кустарники, деревья), прополку и прореживание цветника. Прополка кустарников ведется и на других озелененных территориях города. Кроме этого, покос травы вдоль улично-дорожной сети ведется по ул. Комсомольской и ул. Пуркаева, а также на внутриквартальных территориях по заявкам.