С 1 августа Отделение Социального фонда России по Сахалинской области увеличит страховые пенсии работающих пенсионеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 августа работающим сахалинским пенсионерам будет произведен ежегодный беззаявительный перерасчёт пенсии. Всего корректировка страховой пенсии затронет порядка 50 тысяч островных пенсионеров.

Увеличение выплат коснётся всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Также будут увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счёт гражданина, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтённые ранее при назначении выплат.

Прибавка к пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально. Её размер зависит от заработной платы и количества отработанных в 2023 году месяцев, т.е. от количества страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. В соответствии с нормами пенсионного законодательства максимальное увеличение ограничено тремя пенсионными коэффициентами.

Деньги всем получателям пенсий будут перечислены в августе по стандартному графику. Для этого специалисты Отделения СФР по Сахалинской области заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.