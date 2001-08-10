Жителям Южно-Сахалинска напоминают о местах торговли молочной продукцией местных производителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация областного центра напоминает жителям и гостям города о местах продажи молочной продукции от местных производителей: АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Молочный комбинат Южно-Сахалинский», ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «Соколовский», АО «Совхоз Заречное», АО «Молокозавод Поронайский» и крестьянских-фермерских хозяйств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Молоко, кефир, сметана, творог и многие другие виды молочной продукции реализуются в объектах розничной торговли города. Кроме того, продукцию можно приобрести в объектах фирменной торговли производителей по следующим адресам:
- с. Дальнее, ул. Ударная, 27/4;
- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный,15/1;
- пл/р Ново-Александровск. пер. Железнодорожный, 15 А.
- пл/р Луговое. ул. Дружбы, 56/2;
- пл/р Луговое. ул. Дружбы, 119;
- пл/р Хомутово. ул. 3-я Набережная, 18 А;
- ул. Сахалинская, 156-1;
- ул. Тихоокеанская, 36 А;
- пр. Мира, 280в;
- ул. Комсомольская, 241б/2;
- ул.Комсомольская, 298/1;
- ул. Сахалинская, 71;
- ул. Украинская, 94/2;
- ул. Украинская,15 В;
- ул. Емельянова, 31/1;
- ул. Ленина, 252 Б;
- ул. Комсомольская, 163;
- ул. Ленина, 283/1;
- ул. Есенина, 15А;
- ул. Сахалинская, 59;
- пр. Мира, 17А;
- ул. Пограничная, 20/1;
- ул. Крюкова, 83;
- ул.1-я Московская, 12/1;
- пр. Мира, 229;
- с. Березняки, ул, Зеленая, 20 А;
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