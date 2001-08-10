Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2024
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17:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска напоминают о местах торговли молочной продукцией местных производителей

Жителям Южно-Сахалинска напоминают о местах торговли молочной продукцией местных производителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация областного центра напоминает жителям и гостям города о местах продажи молочной продукции от местных производителей: АО «Совхоз Южно-Сахалинский», АО «Молочный комбинат Южно-Сахалинский», ООО «Грин Агро-Сахалин», АО «Соколовский», АО «Совхоз Заречное», АО «Молокозавод Поронайский» и крестьянских-фермерских хозяйств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Молоко, кефир, сметана, творог и многие другие виды молочной продукции реализуются в объектах розничной торговли города. Кроме того, продукцию можно приобрести в объектах фирменной торговли производителей по следующим адресам:

- с. Дальнее, ул. Ударная, 27/4;

- пл/р Ново-Александровск, пер. Железнодорожный,15/1;

- пл/р Ново-Александровск. пер. Железнодорожный, 15 А.

- пл/р Луговое. ул. Дружбы, 56/2;

- пл/р Луговое. ул. Дружбы, 119;

- пл/р Хомутово. ул. 3-я Набережная, 18 А;

- ул. Сахалинская, 156-1;

- ул. Тихоокеанская, 36 А;

- пр. Мира, 280в;

- ул. Комсомольская, 241б/2;

- ул.Комсомольская, 298/1;

- ул. Сахалинская, 71;

- ул. Украинская, 94/2;

- ул. Украинская,15 В;

- ул. Емельянова, 31/1;

- ул. Ленина, 252 Б;

- ул. Комсомольская, 163;

- ул. Ленина, 283/1;

- ул. Есенина, 15А;

- ул. Сахалинская, 59;

- пр. Мира, 17А;

- ул. Пограничная, 20/1;

- ул. Крюкова, 83;

- ул.1-я Московская, 12/1;

- пр. Мира, 229;

- с. Березняки, ул, Зеленая, 20 А;

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