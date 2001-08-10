Митинг с церемонией возложения гирлянды и цветов состоится в Южно-Сахалинске в День ВДВ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 2 августа, на Сахалине и Курилах отметят 94-ю годовщину со дня образования российских Воздушно-десантных войск. В Южно-Сахалинске пройдет традиционный митинг с церемонией возложения гирлянды и цветов у мемориала в честь сахалинских воинов, погибших в Афганистане и Чечне (памятник «Скорбящая»), рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Торжественный митинг в честь десантников, погибших в военных конфликтах, начнется в 10:00. В нем примут участие представители регионального правительства, Сахалинской областной Думы, общественных организаций, военнослужащие, а также жители и гости региона.

В память о десантниках, погибших при исполнении воинского долга в военных конфликтах, будут возложены гирлянда и цветы.

По традиции курсанты военно-спортивного клуба «Десантник» будут переведены на следующие курсы обучения. Им вручат символы воздушно-десантных войск - голубой берет и нагрудный знак.

Инициатором мероприятия выступила сахалинская региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников Сахалинской области».