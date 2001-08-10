Открыта продажа на дополнительные авиарейсы из Южно-Сахалинска в Благовещенск и Петропавловск-Камчатский
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с высоким спросом введены дополнительные авиарейсы по маршрутам Южно-Сахалинск - Благовещенск и Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский на август и сентябрь, рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе.
Анализ заявок в сервис «Лист ожидания» показал, что на данных направлениях необходимо повышать провозную способность. По поручению губернатора Валерия Лимаренко мы отработали этот вопрос с перевозчиком, в результате чего организованы три дополнительных рейса в неделю до Благовещенска – по вторникам, четвергам и субботам. До Петропавловска-Камчатского введены два новых рейса - по средам и воскресеньям. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия», билеты уже в продаже на сайте авиакомпании "Аврора", - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.
Отметим, что в ходе рабочей поездки заместителя председателя Правительства РФ Виталия Савельева на Сахалин Валерий Лимаренко поднял вопрос об увеличении числа субсидируемых авиабилетов для жителей островного региона. Вице-премьер поддержал инициативу губернатора и поручил Росавиации взять ее в работу. Помимо дополнительных рейсов между дальневосточными регионами в настоящее время обсуждается возможность увеличения количества авиаперевозок в Москву и внутри Сахалинской области, включая Курильские острова.
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