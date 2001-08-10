В аэровокзале Южно-Сахалинск оборудовали временную молитвенную зону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобильную часовню разместили в пространстве за комнатой матери и ребёнка на втором этаже воздушной гавани. Теперь пассажиры, которые исповедуют православие, смогут перед полётом уединиться, мысленно обратиться к Богу или попросить помощи в дороге у святых, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Православную часовню посвятили Николаю Чудотворцу – покровителю путешественников. Именно его образ занял центральное место в небольшом иконостасе. Справа от него – изображения Архангела Михаила и Серафима Саровского, слева – Ангела Нового Завета. Также на молитвенном месте разместили кандило, свечи, молитвословы и другую церковную утварь.

Перед официальным открытием архиепископ Южно-Сахалинской и Курильской епархии Никанор совершил чин освящения часовни. К обряду присоединились и сотрудники аэровокзального комплекса.

«Часто пассажиры волнуются перед перелётом, переживают не только о физической безопасности в аэровокзале или на борту, но и о собственном духовном состоянии. Теперь наши путешественники смогут в любой момент облегчить душу, излить тревоги в молитве и обрести мир на сердце. Мы постарались создать для этого необходимую уединённую обстановку», - прокомментировал генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

В ближайшее время в аэровокзальном комплексе оборудуют уже постоянную молитвенную зону. Её внутреннее убранство будет соответствовать всем необходимым религиозным требованиям и айдентике воздушной гавани.