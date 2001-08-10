Тихоокеанское
информационное агентство
31 Июля 2024
Сейчас 13:41
86,33|93,29|66,91
Ночью в Приморье произошла огнестрельная погоня: за рулем был подросток
11:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сегодня в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Городские службы продолжают приводить в порядок дороги и общественные пространства Южно-Сахалинска. В рамках текущего содержания улично-дорожной сети в разных районах города запланированы следующие виды работ:

- подготовка к асфальтированию проезжей части ул. Егорова;

- покраска деталей автобусных павильонов по пр. Мира, ул. Есенина, ул. Больничной;

- проливка трещин и швов проезжей части пр. Мира и др.

На территориях общего пользования, в скверах сегодня выполняются уборка мусора, подметание дорожек, протирка МАФов, кошение газона. Запланированы формовка кустарников, уход за клумбами - полив растений, прополка и прореживание цветников, рыхление почвы; мытье вазонов.

В сквере со стелой «Сахалин» покрасят детские малые архитектурные формы.

Вдоль улично-дорожной сети по ул. Комсомольской, в скверах Асахикава и Чехова в течение дня будут косить траву.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?