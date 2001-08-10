Сахалинцы состязались в гонке с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третья ежегодная гонка с препятствиями «Янтарный берег» прошла в Долинском районе, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Местом проведения состязаний стало побережье в районе села Стародубского. За звание сильнейших боролись 58 участников в личном и командном зачётах.

Сахалинцев ожидала полоса препятствий из 11 упражнений кроссфита, перемежающихся беговыми этапами общей протяжённостью порядка 3 км.

Атлетам покорились штанги, гири, гантели, мячи, автомобильные покрышки, ящики. Каждое упражнение выполнялось под контролем судей.

В конце забега все участники получили медаль финишёра, а самые достойные взошли на подиум и получили ценные призы от спонсоров мероприятия.

По итогам соревнований в личном зачёте среди женщин и мужчин победу одержали Ольга Калашникова и Антон Говорухин соответственно. Вторые места заняли Надежда Щитова и Александр Дробей. Тройки лидеров замкнули Ирина Хон и Константин Богданов.

В командных стартах первыми стали «Мыши рокеры с Марса». На вторую ступень пьедестала поднялась команда «Многоборье ГТО 1», на третью – «Многоборье ГТО 2».