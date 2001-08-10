Бесплатную парковку обустроили в аэропорту Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплатная парковка на 170 машиномест открылась в самой современной на Дальнем Востоке воздушной гавани. Теперь сахалинцы могут дожидаться там прилета своих родных и друзей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Бесплатную стоянку для удобства людей сделали по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Сделаны безбарьерные проезды и двухметровые тротуары. Поблизости предусмотрена площадка для выгула собак для пассажиров, путешествующих с питомцами.

– Люди просили сделать бесплатную парковку в аэропорту. Мы договорились с аэровокзалом, что он обустроит ее за счет собственных средств. Теперь у пассажиров есть выбор, где оставить свою машину. Это очень важно, – отметил Валерий Лимаренко.

Работы начались в мае и в конце июля уже были завершены. Площадь асфальтирования составила свыше 5 тысяч квадратных метров.

– Раньше машины стояли на дороге в аэропорт. Встречающие ждали звонка от своих родных и друзей и ехали за ними к зданию аэровокзала, чтобы уложиться в бесплатный период. Теперь они смогут ожидать на новой бесплатной парковке, поблизости с аэровокзалом, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Глава региона отметил, что необходимо предусмотреть возможность, чтобы бесплатная парковка не превращалась в кладбище автомобилей.

– Основная опция – дожидаться прилета. Машины не должны месяцами стоять здесь, пока люди в отпуске. Нужно поставить камеры и следить за этим, чтобы для встречающих на парковке всегда находилось место, – сказал губернатор.

Кроме того, в аэропорту Южно-Сахалинска работает платная парковка. Есть возможность долгосрочной стоянки с посуточной оплатой и краткосрочной – с почасовой. Выделена зона для лицензированного такси, чтобы автомобили не забивали проезд к аэропорту, а могли подъехать к своим пассажирам в назначенное время. Парковочное пространство также предусмотрено для служебного транспорта и для авто маломобильных граждан.