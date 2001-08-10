На Сахалине убедились, что птицы не мешают полетам самолетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АО «Управление по обращению с отходами» заключил договор с ФГБУ «ВНИИ Экология» на проведение орнитологического исследования на полигоне ТБО пгт. Ноглики, с целью выявления скопления птиц в приаэродромной зоне, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов воздушных судов, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

По результатам орнитологического исследования на территории полигона отсутствуют факторы, привлекающие и создающие массовые скопления птиц. Меры орнитологической защиты – достаточны. Объект не представляет угрозу безопасности воздушного движения.

На сегодняшний день на территории полигона на постоянной основе работает служебная хищная птица: ястреб-тетеревятник. Биорепеллентные работы основаны на регулярном патрулировании территории объекта орнитологом со служебной птицей на перчатке на протяжении всего светлого времени суток. Также применяется ракетница типа сигнала охотника, гром-пушка и пересыпка грунтом нерабочих участков полигона и откосов, что сводит к минимуму доступность пищевых отходов для птиц.

- В ходе обследования было установлено, что меры по предотвращению массового скопления птиц над полигоном ТБО достаточны. Мы используем в работе эффективные меры для минимизации рисков привлечения и массового скопления птиц при организации процесса захоронения и обработки отходов, - поделился исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.