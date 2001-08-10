Южносахалинцам предлагают высказать свое мнение: нужны ли в городе новые мини-зоны для отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске появляется все больше мест для отдыха. В начале июля горожане получили еще одно благоустроенное общественное пространство в районе площади Победы на месте бывшего торгового объекта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Амфитеатр с яркими цветниками и вечерней подсветкой, выполненный в оригинальном стиле из экологически чистых материалов, уже успел полюбиться жителям и гостям островной столицы. Здесь горожане могут посидеть, передохнуть после пешей прогулки, дождаться своего автобуса.

Создание комфортной городской среды — одно из приоритетных направлений в работе муниципалитета. В дальнейшем планируется увеличить число таких мест в городе.

Администрация Южно-Сахалинска просит жителей также высказать свое мнение и принять участие в опросе: нужно ли обустраивать подобные общественные пространства на других территориях городского округа.