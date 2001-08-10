Дамир Юсупов, посадивший самолёт в кукурузном поле, выступит с лекцией в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События в Южно-Сахалинске откроется Большой образовательный шатёр (БОШ). С 6 по 10 августа на территории у киноконцертного зала «Октябрь» пройдут встречи, лекции и мастер-классы от ведущих экспертов страны. Вход на все мероприятия свободный, рассказали ТИА "Острова" организаторы форума

«По поручению Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко мы разработали насыщенную программу не только для участников, но и для всех желающих, – рассказывает директор форума Анастасия Кожепенько. – Так как тема форума в этом году – карьера, мы организовали лекции-выступления о самореализации, карьерных возможностях. Будут проводиться карьерные консультации. Конечно же, пройдут интересные встречи с режиссерами. Полная программа уже опубликована на сайте форума и агентства по делам молодёжи».

Одним из ярких событий форума станет встреча с российским пилотом гражданской авиации, Героем Российской Федерации Дамиром Юсуповым. 6 августа в 17:00 все желающие смогут лично пообщаться с пилотом «Уральских авиалиний», который пять лет назад совершил героическую посадку Airbus A321 в кукурузном поле Подмосковья после отказа обоих двигателей самолёта из-за столкновения с птицами. Благодаря мужеству и профессионализму экипажа 233 человека были спасены.

В 18:00 состоится показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Кинолента посвящена подвигу пилота Дамира Юсупова.

«Сюжет киноленты режиссера Сарика Андреасяна основан на реальных событиях 15 августа 2019 года, – рассказывает руководитель атмосферной программы Форума Арсений Морозов. – Экипаж, выполнявший плановый рейс по маршруту Москва – Симферополь, вскоре после вылета столкнулся с отказом обоих двигателей из-за стаи чаек, но смог благополучно посадить авиалайнер на кукурузное поле. Все 233 человека, находившиеся на борту, включая членов экипажа, выжили».

Помимо этого, организаторы «БОШ» подготовили для молодёжи от 14 лет карьерные консультации, мастер-классы от специалистов Росмолодёжь.Карьера и Круглогодичного молодёжного образовательного центра «Острова карьеры». Они помогут определиться с выбором профессии и четче формулировать свои запросы на дальнейшее развитие.

Например, с 12:00 до 14:00 часов состоится лекция «Технологии построения карьеры», а с

14:00 до 16:00 пройдет игра для подростков "Личный финансовый план", организованная Отделением по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Банка России. Уже 7 августа горожанам предлагают сыграть в деловую игру «Завод», посетить мастер-класс "Работа не walk, а work. А точнее job" Росмолодежь. Карьера, интерактив "Лидеры поколения", лекцию от hh.ru на тему "Успешное собеседование".

Напомним, Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События пройдет в Южно-Сахалинске с 5 по 11 августа 2024 года. Главной темой форума станет карьера. Участники мероприятия будут работать над основными треками: медицина, образование, строительство, туризм и сервис, авиация, нефтегазовая и горнодобывающая отрасли. Более 120 экспертов обсудят с участниками основные траектории развития и помогут решить кейсы от ведущих предприятий Сахалинской области.