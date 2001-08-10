В Южно-Сахалинске выбрали подъезд образцового содержания по итогам июля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершилось онлайн-голосование в муниципальном этапе конкурса «Подъезд образцового содержания» по итогам июля. Лучшим в номинации «Самый технологичный подъезд» стал подъезд № 2 корпуса 1 дома № 65 по пр. Мира. За него отдано 56,6 % голосов пользователей приложения «Острова.65», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, муниципальный этап конкурса «Подъезд образцового содержания» продлится до ноября 2024 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Экспертное жюри подведет итоги в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».

Добавим, в этом году в Южно-Сахалинске планируется привести в порядок около тысячи подъездов и входных групп многоквартирных домов. Ремонты подъездов МКД в областном центре находятся на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и главы островного региона Валерия Лимаренко. Работы проводятся за счет субсидий из областного, муниципального бюджетов и являются одним из основных направлений реализации губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение».